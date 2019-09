Toute l'équipe de "La Bande Originale" de France Inter, une émission présentée par Nagui s'était déplacée pour une émission spéciale à Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'Équipe de France de football. L'humoriste et comédien belge Guillermo y était présent et n'a pas hésité à tailler les Bleus lors de sa chronique, "la drôle d'humeur de Guillermo Guiz". Et cela en présence du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps et de son adjoint Guy Stéphan.





" Je vous dirais bien que ça fait plaisir d'être là mais là, j'ai l'impression d'être dans le camp d'entraînement d'Al-Qaeda. Pour un Belge, je risque la déchéance de nationalité", a commencé l'humoriste avant de revenir sur la demi-finale de Coupe du monde perdue par la Belgique face à la France avec une mauvaise foi forcément exagérée. Le billet d'humeur a fait mouche, Nagui et les autres chroniqueurs de l'émission, ainsi que Didier Deschamps ont visiblement appréciés.