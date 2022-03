À l'occasion de son cinquantième anniversaire, Hard Rock Cafe lance sa campagne internationale "Live Greatness" dans laquelle la marque se penche sur ses jeunes années. L'ambassadeur de cette campagne n'est autre que la star du ballon rond Lionel Messi.

Ce dernier s'est plié à un exercice plutôt original : créer lui-même le Messi Burger, avec dix ingrédients selon lui indispensables.

Résultat : deux steaks de bœuf juteux, accompagnés ensuite par une association de garnitures : provolone, rondelles de chorizo, oignons rouges caramélisés, sauce Hard Rock piquante et fumée, le tout sur une brioche grillée, sans oublier quelques feuilles de laitue romaine râpées et des rondelles de tomate en grappe. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi agrémenter le Messi Burger d'un œuf au plat et l'accompagner d'une portion de frites épicées.

Qui a dit qu'il n'y avait qu'Eden Hazard qui était fan de burger ?