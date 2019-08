Voilà un supporter qui a bien fait de se déplacer au stade pour le match opposant Montpellier à Rennes. A la pause, le nouveau sponsor du club hôte, un site de paris sportifs en ligne, mettait en jeu de belles sommes d'argent.

Pour remporter le pactole, un défi était lancé: toucher la barre transversale du but depuis une ligne tracée à 30 mètres. Trois participants sont sélectionnés. S'ils atteignent une fois leur cible, il repartent avec un chèque de 1.000€, cinq fois plus s'ils y parviennent deux fois de rang. Et, donc, la somme de 50.000€ s'ils réalisent le sans-faute sur les trois essais.

Et c'est ce qui est arrivé à un supporter montpelliérain de 28 ans, sous les acclamations du public. "Il y a une grosse part de chance, je ne réalise pas (...) Jamais je n'ai gagné une aussi grosse somme", a-t-il déclaré au journal régional le Midi Libre.

Il se souviendra longtemps de ce moment !