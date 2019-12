Gage Hecht, 21 ans, est devenu champion des Etats-Unis de cyclocross. Plus que sa performance ou le maillot étoilé et ligné qu'il étrennera dans les prochains mois, c'est une image issue de la première moitié de la course que l'on retiendra certainement.

Engagé dans une descente, le coureur perd quelque peu le contrôle de son vélo et se retrouve pris dans les banderoles qui délimitent la piste. Dans une performance d'équilibriste, il parvient à se stabiliser et à se remettre sur les bons rails. Seulement, la banderole reste accrochée et se transforme - bien involontairement - en piège pour le malheureux Kerry Werner, un concurrent, qui vient s'y empaler.

Gage Hecht s'est donc envolé ensuite vers la victoire, alors que Kerry Werner a terminé à la quatrième place.