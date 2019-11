Auparavant squelettique, Craig Golias est désormais l'un des bodybuilders les plus respectés au monde du haut de son 1,90 m et de ses 159 kilos de purs muscles.

“Craig The Hulk” a suivi un programme d’entraînement colossal ainsi qu'un régime alimentaire spécifique pour réaliser son rêve: devenir un “géant”.

Cependant, Craig Golias, le “Hulk de Las Vegas”, rencontre quelques soucis au quotidien comme par exemple celui de lacer ses chaussures ou rentrer dans la cabine de douche.

Le culturiste a d'ailleurs expliqué sa routine: cinq à six entraînements par semaine et cinq repas ultra-protéinés par jour. Son régime alimentaire est très précis: “Toujours un mélange de protéines mais aussi des sucres lents comme les pâtes et le riz complet”, explique-t-il au New York Post.

Lorsque le média américain l'interroge sur les dangers des stéroïdes, il répond en toute honnêteté: “J’ai l’impression que les stéroïdes ne sont pas un problème, si vous avez l’âge d’en prendre. Et tant que vous n’en abusez pas, que vous les consommez pour les bonnes raisons”, avance-t-il. Mais envers les jeunes qu’il entraîne et inspire, il tient un autre discours: “Je les encourage toujours à développer leur masse musculaire de manière naturelle pour commencer”.

Lorsqu'il était adolescent, Craig détestait son corps: “J’étais fin comme un cure-dents au début de mes études. Je ne me suis mis au fitness qu’à l’âge de 20 ans. Je suis passé de 68 à 159 kilos, c’est un changement... radical. Beaucoup de gens travaillent dur pour un emploi qu’ils n’aiment pas, moi je me lève et je fais un job que j’adore, et je le vois comme une bénédiction”, résume le bodybuildeur aux 418.000 followers sur Instagram.