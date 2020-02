Le manager de Tottenham a profité du mini-break en Premier League pour se raser la tête.

Et qui dit nouvelle coupe de cheveux, dit aussi nouveau surnom pour le "special one" qui devient le "shaved one" en Angleterre.

Pour rappel, Mourinho avait déclaré en 2014 à propos de la perte de cheveux de Guardiola: "Si vous aimez ce que vous faites, vous ne perdez pas vos cheveux. Il a la tête chauve. Guardiola n'aime pas le football."

Changé d'avis José ?