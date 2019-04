A l'occasion du sommet des start-up Aix-Marseille qui s'est déroulé jeudi, Jacques-Henri Eyraud a présenté quelques idées pour faire évoluer les règles du football. L'une d'elles a particulièrement retenu l'attention de l'assistance.





"Pourquoi le jeu FIFA propose aujourd'hui qu'un but mis en dehors de la surface remporte deux points? Pourquoi c'est FIFA, Electronic Arts, qui imagine ça?", a demandé le président de l'Olympique de Marseille. "Pourquoi pas demain, sur des vrais terrains, un tir de trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points et pas un?"





Une proposition étonnante qui a rapidement été reprise par de nombreux médias français, avant qu'elle ne soit moquée sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #InventeUneRegleCommeJHE, comme on peut le constater dans les tweets ci-dessous.