"Ils m'ont donné quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ça fait du bien". Juste après son opération, Paul Pogba a publié une vidéo sur Instagram depuis son lit d'hôpital où il semblait encore ressentir les effets de la morphine.

Le joueur français de Manchester United est blessé à la cheville, une nouvelle tuile pour le champion du monde qui accumule les pépins physiques depuis le début de la saison. "J'ignore si je vais bien, si je plane, ou si je vais bien", a déclaré le Français, tout juste sorti de son opération.

Tout au long de la vidéo, qu'il a publiée sous forme de stories, Pogba enchaîne les incohérences et les approximations. "Ne me demandez pas si ça s'est bien passé, je ne sais pas", dit-il. Avant de se reprendre dans la foulée. "Tout s'est bien passé. (...) Ils m'ont donné quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ça fait du bien. (...) Je me suis réveillé en me demandant où j'étais, j'entendais des gens dans le couloir", ajoute-t-il, tout en précisant qu'il a besoin "d'une nouvelle coupe de cheveux".

Le lendemain, l'ancien joueur de la Juventus avait visiblement retrouvé ses esprits. "Les gars, désolé pour ces vidéos. Je vais tout supprimer ! Je suis de retour", a-t-il tenu à préciser. Espérons qu'il retrouve vite les terrains... et sa lucidité !