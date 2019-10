La Lazio était dans de sales draps face à l'Atalanta. Menés 0-3 à la mi-temps, les Romains ont réussi à revenir au score et à arracher un point inespéré grâce à un penalty converti par Ciro Immobile dans les arrêts de jeu. L'attaquant italien, fou de joie, n'a pu retenir son émotion et a voulu célébré son but en retirant son maillot. Mais Immobile s'est emmêlé les pinceaux pour nous offrir la célébration ratée du weekend.