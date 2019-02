Rudolph Ingram Jr. a seulement 7 ans et pourtant, il s'est déjà fait remarquer pour ses prouesses physiques. Comme certains l'appellent, "Blaze the Great" a commencé l'athlétisme à 4 ans et n'a certainement pas terminé de s'améliorer. Le week-end dernier, le jeune garçon, aux rastas et abdos bien dessinés, a couru un 100m en seulement... 13,48 secondes, soit quatre secondes de plus que le record d'Usain Bolt. Sachant que ce dernier l'a atteint à l'âge de 21 ans.





Je ne rate jamais un entraînement ou une compétition. Je suis son manager, son vidéographe, son Uber... sans le pourboire. Le pourboire, c'est le voir heureux et le voir aimer ce qu'il fait."

Rudolph a déjà tout compris puisqu'il entretient son image de marque sur sa page Instagram. Son père, très présent dans sa carrière, est l'homme derrière les publications et derrière son fils, tout court. "







Si "Blaze the Great" ne veut pas suivre les pas d'Usain Bolt, il pourra se rabattre sur le football américain, où sa vitesse peut être un atout indéniable.