Un parapentiste un peu trop aventureux s'est retrouvé suspendu à 175 mètres de haut accroché à une falaise.

Cet Autrichien a eu chaud. Suspendu pendant des heures ce lundi, il a finalement pu retrouver la terre ferme après une opération des sauveteurs thaïlandais bien exécutée. Malheureusement pour lui, son parapente s'était emmêlé dans un rocher en pleine province de Phatthalung.

Apisak Ratchakwan, l'un des membres de l'équipe de sauvetage a déclaré après l'opération: "D'après les calculs du drone, il était suspendu à environ 175 mètres au-dessus du sol ... et devait être ainsi suspendu depuis cinq à six heures."

On voit le pauvre Klauser empêtré sur les rochers de la montagne du Khao Ok Thalu. Un sauveteur rejoint le rescapé et l'aide à se sortir de ce pétrin. Selon Apisak, c'est la première fois qu'un incident de ce type survient sur cette montagne.