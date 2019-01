Notamment Audrey Pulvar. La journaliste et animatrice a rappelé au joueur du Bayern Munich qu'il y avait plein de causes à soutenir s'il ne savait que faire de son argent.

Franck Ribéry a réagi, et de façon grossière! Il y est allé d'une double publication sur Twitter: "Pour 2019, remettons les points sur les i et les barres sur les t... Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée : n*quez vos mères, vos grands mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu, à moi et mes proches qui ont cru en moi, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes !"

Avant de viser davantage la journaliste: "Ensuite, concernant ces pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative envers moi, mes actes (dernier exemple en date : le Prix de ce que je mange !)... Quand je fais des dons (car on m'a appris à donner quand je reçois beaucoup...) Pourquoi aucun grand média national ne diffuse-t-il cela ? Non, vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange etc ! Oh oui, pour ce genre de futilités vous êtes présents !"