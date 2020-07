C'est peut-être le clou de la collection, totalement inédite, que Christie's, la légendaire maison de vente aux enchères britannique, s'apprête à mettre en ligne.

Christie's a travaillé avec le magasin de baskets Stadium Goods sur “les archives de baskets les plus complètes de la carrière de Michael Jordan chez les Chicago Bulls”. On parle de onze paires de baskets, toutes portées à des moments cruciaux de la carrière de His Airness. Estimation minimum du lot : 1,2 milions de dollars. En réalité, on devrait facilement exploser ce montant, dans un contexte où les produits sportifs mythique de collection voient leur prix exploser partout dans le monde, et que le marché de la sneaker de collection est en plein boom - et pourrait atteindre 6 milliards de dollars en 2025.

La Nike Air Ship “MJ Player Exclusive”, qui a été portée par Jordan pendant sa saison de recrue en 1984, devrait rapporter entre 350 000 et 550 000 dollars. La Air Jordan 7 “olympique” que l'arrière de légende la portait pour la finale du tournoi olympique de de Barcelone en 1992, a elle été obtenue auprès d’une ancienne réceptionniste à l’Hôtel Ambassador de Barcelone. Lot estimé à 70.000 dollars minimum. Pendant ce temps, les fans de The Last Dance pourront faire une offre pour les très rares Jordan 14 qui étaient les chaussures d'entraînement de Jordan entre les matches lors de la finale de la NBA de 1998, comme on peut le voir dans le documentaire.

Mais le clou du spectacle pourrait être cette paire d'Air Jordan 1 High, portée par MJ en 1985 lors d’un dunk de légende : il avait alors, par la puissance de son smash, fait exploser en mille morceaux le plexigas du panneau du terrain de Trieste, alors qu'il se produisait, en match d'exhibition, sous la vareuse noire et orange de la formation de Stefanel Trieste. Un morceau de verre est d'ailleurs toujours prisonnier de la semelle, conférant à l'objet un caractère encore plus collector. Cette paire de baskets pourrait être adjugée à 725.000 dollars...

Se déroulant entre le 30 juillet et le 13 août, chaque produit écoulé lors de cette vente en ligne "Original Air" verra une partie de la somme payée par les acquéreurs financer le NAACP Legal Defence and Educational Fund, qui lutte pour l'égalité au sein de la justice.