Pour l'occasion, le club a publié sur Twitter une photo de l'attaquant allemand juste avant son but, en indiquant "Vous avez dix secondes pour choisir..." entre "passer la balle" et "marquer le but victorieux," en référence au dernier épisode de Black Mirror séquencé de la sorte.

Dans la foulée, un autre club de Premier League, Crystal Palace, a réagi avec humour. Utilisant le même format avec la vidéo du but sensationnel de Towsend contre City il y a quelques semaines, l'équipe de Christian Benteke répond: "Andros Towsend n'a pas eu besoin de dix secondes!" Un pied de nez sympathique de la part de l'actuel 14e du championnat anglais, qui s'était imposé 2-3 face à City le 22 décembre dernier.

City n'a pas tardé à réagir, remettant gentiment Palace à sa place et rappelant que les champions en titre, c'étaient bien eux... et en saluant l'humour du club de Londres.