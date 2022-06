Une rivalité sans précédent. Pendant plus de trois ans en Espagne, José Mourinho et Pep Guardiola se sont livré une guerre comme rarement dans le monde du football entre deux entraîneurs. De 2010 à 2013, Jose Mourinho a été l'entraîneur du Real Madrid. Tandis que le Catalan avait les clés de l'ennemi du FC Barcelone. Une concurrence qui a notamment été vécue avant, lorsque le Portugais dirigeait l'Inter Milan. Puis après cette période en Espagne, lorsqu'il dirigeait Manchester United ou Tottenham et son homologue Manchester City.

Et clairement, les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Surtout lorsque l'on connaît le côté mauvais perdant du Portugais qui, sur 25 rencontres, a perdu 12 fois pour 7 victoires et six nuls.

Face à cette rivalité exacerbée, certains artistes ont eu une idée étonnante pour la prochaine édition du Primavera. Il s'agit d'un festival de musique organisé du côté de Barcelone. Une énorme peinture murale a été réalisée pour la promotion de son édition en 2023. On y voit les deux entraîneurs qui s'embrassent langoureusement. L'idée est symbolique et vise à reproduire le baiser fraternel socialiste, peint à l'époque sur le mur de Berlin. Ce qui a provoqué un succès retentissant et a déjà fait le tour du monde.