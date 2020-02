Les supporters adverses sont dégoûtés : ils en ont ras la bol de voir Liverpool écraser la Premier League.

C'est bien connu, Jurgen Klopp a le sens de l'humour. Daragh a 10 ans et est un fan invétéré de Manchester United. Malheureusement pour lui, la courbe de son club n'épouse pas franchement celle du rival historique Liverpool. Les Reds écrasent la Premier League cette saison et comptabilisent 25 victoires en 26 matches soit un total ahurissant de 76 points sur 78 possibles. Ils possèdent le double de points que l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Forcément, tout cela attriste au plus haut point l'enfant de 10 ans qui a décidé de prendre son courage à deux mains et d'adresser une lettre à Jurgen Klopp. Elle commence comme cela :

"Cher Jürgen Klopp,

Je m’appelle Daragh. J’ai 10 ans. Je vais à l’école nationale de Glenswilly à Donegal (Irlande, N.D.L.R). Je supporte Manchester United et je vous écris pour me plaindre.

Liverpool gagne trop de matches. Si vous gagnez 9 matchs de plus, vous aurez la plus longue série d’invincibilité du football anglais. Être un supporter de United c’est vraiment triste.

Alors la prochaine fois que Liverpool jouera, faites-les perdre s’il vous plaît. Vous devriez juste laisser l’autre équipe marquer. J’espère vous avoir convaincu de ne plus jamais gagner le championnat ou un autre match.

Bien à vous,

Daragh”

Touché, voire amusé, par la situation, l'entraîneur allemand a décidé de tout naturellement répondre à son petit interlocuteur.

Voici la traduction de la lettre:

"Cher Daragh,

Je voudrais déjà te remercier pour ta lettre. Je sais que tu ne m’as pas souhaité bonne chance ou autre mais c’est toujours un plaisir d’entendre un jeune fan de football peu importe qui il est donc j’apprécie ta prise de contact.

Malheureusement, je ne peux pas accéder à ta requête et n’ai pas vraiment le choix de toute façon. Aussi fort que tu veux voir Liverpool perdre, c’est mon travail de faire tout mon possible pour que Liverpool gagne puisqu’il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent voir cela donc je ne veux vraiment pas les laisser tomber.

Heureusement pour toi, nous avons perdu des matchs par le passé et allons en perdre dans le futur car c’est le football. Le problème est que lorsque tu as 10 ans tu penses que les choses seront toujours telles qu’elles sont mais s’il y a une chose que je peux te dire, du haut de mes 52 ans, c’est que ce ne sera pas le cas.

En ayant lu ta lettre, cependant, je pense que je peux facilement dire que ce qui ne changera pas c’est ta passion pour le football et pour ton club. Manchester United est très chanceux de t’avoir.

J’espère que, si nous sommes assez chanceux pour gagner encore de nombreux matchs et peut-être même remporter quelques trophées de plus, tu ne seras pas trop déçu car, bien que nos clubs sont de grands rivaux, on partage également un grand respect l’un pour l’autre. C’est, pour moi, ce que représente le football.

Prends soin de toi et bonne chance,

Jürgen Klopp"

Plus que probablement, Liverpool devrait être champion d'Angleterre au terme de la saison. Au grand dam de Daragh qui au moins, pourra se consoler d'avoir échangé avec l'un (ou le) plus grand entraîneur du moment.