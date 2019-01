Une scène cocasse et (presque) passée inaperçue s'est déroulée jeudi soir, au coup de sifflet final de ManCity - Liverpool.

Trop content de la victoire des siens, Benjamin Mendy, blessé depuis novembre, a piqué un sprint pour se jeter dans les bras de ses équipiers. Sauf que sa dégaine pouvait laisser croire à un supporter en plein envahissement de terrain, et deux agents de sécurité y ont bien cru!

Heureusement pour eux, ils se sont rendus compte de leur erreur une fois arrivés à sa hauteur... et ont continué leur course, histoire d'éviter le ridicule. C'était sans compter sur quelques regards attentifs à qui cela n'avait pas échappé, et qui se sont fait un plaisir d'attirer l'attention des internautes sur les réseaux sociaux.