En vacances dans les Caraïbes à Antigua-et-Barbuda avec ses parents, ce petit Londonien de 11 ans a eu l'honneur de jouer au foot au bord de l'eau, sur une île paradisiaque, avec... Lionel Messi.

C'est la mère du jeune Mackenzie O'Neill qui a partagé cet instant incroyable sur le réseau social Instagram. Pour ne pas déranger la famille de Messi et le moment que passait son fils avec l'un des meilleurs footballeurs de la planète, elle s'est mise à l'écart pour garder un cliché de cette folle rencontre.

Le quotidien argentin Olé a réalisé l'interview de l'enfant de 11 ans qui a expliqué comment ce moment magique s'est réalisé.

"Messi était avec sa famille sur la plage. J'étais seul et j'ai commencé à frapper mon ballon à quelques mètres de l'endroit où ceux-ci se trouvaient. Son père Jorge m'a lancé un ballon pour me demander si je voulais jouer avec eux" raconte Mackenzie qui a toujours du mal à se remettre de ce moment privilégié. "Jouer avec Messi, c'était incroyable ! Et puis nous avons joué au football avec Thiago son fils ainé et Messi pendant 45 minutes. Thiago est un joueur fantastique pour son âge. Messi ne parle pas anglais et il me l'a signalé en rigolant", a continué d'expliquer le jeune Anglais.

"La femme de Messi a donc joué le rôle de traductrice, car elle parle très bien l'anglais. Plus tard, j'ai même nagé avec Messi et Thiago aussi", explique celui qui évolue au poste de gardien dans son club à Londres.

En plus de la vidéo prise par sa mère, McKenzie a aussi eu droit à sa petite photo avec le quintuple Ballon d'Or, rien que ça...