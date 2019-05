Ce fan de City a choisi le mauvais moment pour quitter les tribunes.











C'est précisément à ce moment que Kompany a envoyé un missile dans la lucarne de Schmeichel.

Dommage pour ce supporter. Il se contentera des ralentis proposés par la télévision pour revoir ce but très important...

Il arrive à tout supporter de football de devoir sortir des tribunes un bref instant, pour aller aux toilettes ou encore pour aller chercher de quoi boire ou manger. Et pendant que l'on s'éclipse, on espère ne pas rater l'un des buts (ou l'unique) de la rencontre. C'est malheureusement ce qui est arrivé à ce fan de City, qui a jugé bon de sortir des travées de l'Etihad Stadium alors que la chrono affichait 76 minutes et une trentaine de secondes.