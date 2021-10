© D.R.

L'homme d'affaires et agent de joueurs belge a fêté ses 40 ans comme il se doit, à Paris. Il était notamment accompagné de sa fiancée styliste et créatrice de mode, Nawel, de son beau-frère, Jamel Debbouze (et son épouse Mélissa Theuriau) et de stars comme Nicolas Anelka, Théo Bongonda, Pelé Mboyo ou, plus surprenant, l'actrice Adèle Exarchopoulos (La vie d'Adèle)