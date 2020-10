Alors qu'en Wallonie les joueurs de U18 (moins de 18 ans) ne peuvent plus jouer, ces derniers peuvent toujours exercer leur passion en France.

D'ailleurs, ce dimanche, une rencontre a fortement dégénéré !

Les faits se sont déroulés à Pontoise, dans le Val-d'Oise non loin du nord-ouest de Paris lors de la rencontre opposant la JS Pontoisienne et le FC Ecouen.

L'arbitre de la rencontre, une femme, a été insultée tout au long de la rencontre, comme le relaye le site actu.fr. Malgré cela, elle a tout fait pour que la rencontre aille jusqu'à son terme. Mais c'était sans compter sur le comportement inacceptable d'autres acteurs.

Vivement critiquée par un dirigeant local, la femme au sifflet interrompt le jeu pour faire un avertissement au protestataire qui désapprouvait les décisions arbitrales. 15 minutes plus tard, cette même personne recommence et monte sur le terrain pour contester une nouvelle décision. L'arbitre lui tend alors un carton rouge.

Quelques instants plus tard, c'est un joueur, auteur d'injures et menaces envers un adversaire qui est exclu. Là, les noms d'oiseau volent: "Sale chienne, l’arbitre elle a ses règles. Elle est même pas bonne cette pu**."

Puis, un autre dirigeant s'en mêle et s'en prend au juge de ligne. C'est à ce moment là que le joueur exclu au préalable remonte sur le terrain et assène un coup de coude à la mâchoire de l'arbitre principale. Cette dernière a alors arrêté définitivement la rencontre et s'est réfugiée dans son vestiaire.