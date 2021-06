Cette scène inhabituelle s'est passée en Pologne. Un parachutiste qui effectuait alors un saut au-dessus d'une ville polonaise a rencontré des problèmes et à dû effectuer un atterrissage d'urgence. Pour ce faire, un terrain de foot lui a semblé le plus indiqué. Mais un match de football avait lieu à ce moment là et les joueurs ont eu la surprise de voir leur partie interrompue par l'arrivée du parachutiste. L'arbitre ne s'est pas laissé décontenancer et l'a accueilli avec un carton jaune.