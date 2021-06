Les supporters suisses et français sont passés par toutes les émotions lundi soir. Menée, la France a réussi à revenir au score et à passer devant son opposant en deux minutes à peine grâce à un doublé de Karim Benzema. Quelques minutes plus tard, c'est Paul Pogba qui enfonçait le clou à 1-3, pensant avoir donné la qualification à sa nation. C'est en tout cas ce que bon nombre de supporters se sont dits, comme cet homme muni d'un bob, de lunettes et du maillot de son équipe helvète, filmé en pleine détresse avec les larmes aux yeux suite au magnifique but du joueur de Manchester United.

Quelques minutes plus tard, la Suisse parvenait à revenir dans la rencontre grâce à deux buts survenus dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire et rendant le scénario de ce match encore plus fou. Les téléspectateurs ont alors retrouvé ce même supporter en furie, torse nu et le visage totalement fou de joie qui célébrait l'incroyable come-back de sa patrie dans ce 1/8e de finale historique. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes à peine et qui résument à merveille les émotions que le football peut procurer...

La Stib en a également profité pour réaliser un montage avec les émotions de ce supporter afin de rappeler que le masque reste obligatoire dans les transports en commun.