Alors que les Bleues menaient au score par un but inscrit par Valérie Gauvin en début de seconde période, les Françaises ont déchanté et se sont mises en difficulté quelques minutes plus tard. Sur un centre venu de la gauche, la joueuse française Wendie Renard a voulu mettre la balle en corner. Seul hic, elle a mal attaqué le ballon et la poussé ce dernier... au fond de ses propres filets.

Un but gag qui va faire le tour du monde. Après la rencontre, la joueuse s'expliquait au micro de TF1: "J'entends qu'Amel (Majri) me parle, mais avec le bruit, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et puis, à la fin, elle me dit qu'elle était seule. Je voulais juste la mettre en corner, après je la prends un peu du talon et ça rentre, malheureusement pour nous. Ça nous a mis un coup derrière la tête"

Fort heureusement , les Françaises se sont imposées grâce à un penalty logiquement accordé par le VAR. "On a eu une belle réaction après mon but. J'ai continué à garder le cap et derrière, je peux remercier mes coéquipières et surtout Eugénie (Le Sommer) qui met ce penalty. Je me suis dit : "Bon dieu, merci seigneur", poursuivait-elle.

"Là je pense que je vais passer au zapping mais je m'en fous, on a gagné et c'est le plus important. On continue notre petit bonhomme de chemin", concluait-elle.