, plaisantent d'emblée Kostia et Greg Genart en présentant leur vidéo comique (Los Gordos, tous derrière les Diables) à la veille du deuxième match de poule de la Belgique qui se jouera ce jeudi face au Danemark. "

Un délire des potes humoristes disponible sur Facebook et Spotify. "Nous avons eu l'idée de faire des petites vidéos ensemble car on a le même délire d'humour, sketch et personnage, nous glisse Greg Genart, connu pour son one man show intitulé Un burn out presque parfait. "On fait de l'impro ensemble depuis des années. on s'entend bien. On s'est dit: on va s'éclater sur l'Euro... on a trouvé un super ingé son, Max Montagne. On s'est vu, on a expliqué le délire et il y a eu un match génial avec lui. On s'est marrés comme des fous avec les gens dans la rue!"

"Un zeste de Hazard, un boulet de Lukaku..."

"En Russie, on est passé juste à côté, cette année on est tous derrière les Diables", débutent-ils ainsi dans leur chanson parodique. "One team, one mission, one goal: en marquer au moins 17 pour qu'ils nous remboursent la télévision!" Et après s'être peinturlurés la joue aux couleurs de la Belgique, la seconde joue le sera avec... un pot de sauce Andalouse. Bienvenue dans l'humour belge! "Alles geven!" comme Kostia et Greg Genart fredonnent en choeur.

Le refrain, sur une sonorité entrainante, s'attaque au ballon rond. "Un petit pont, deux ailes de pigeons, vous ne toucherez pas le ballon. C'est nous qu'on sera champion!"

Tourné en grande partie sur la Grand Place de Bruxelles où, affublés de goodies, nos deux compères titillent la police, le clip propose sa solution pour aller jusqu'en finale. A commencer par une recette à base de Diables rouges ("deux bras de Courtois, un zeste de Hazard, un boulet de Lukaku... sans oublier les larmes de Mbappé") mais aussi par un message fédérateur bien de chez nous. "Que tu sois fricadelle ou kefta/cerveza, peket ou cava/moule ou chocolat/Bruxelllois, flamand ou wallon/ ce soir on est fan de ballon!"

Et les deux comparses ne comptent pas en rester là, ils joueront en effet cet été au festival d'Avignon et comptent bien y poursuivre leurs petits délires.