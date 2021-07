Sur Twitter, un anonyme a publié une capture d’écran montrant un individu parmi les supporters espagnols ressemblant étrangement à Xavier Dupont de Ligonnès., lance le twitto. Une photo qui n'a pas tardé à recevoir une kyrielle de commentaires., pouvons-nous notamment lire., plaisantent d'autres internautes sur Twitter.

"10 ans de cavale pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès dans les tribunes d’un match de l’Euro"

Une situation qui fait beaucoup rire la Toile et pour cause, ces réactions rappellent une certaine polémique qui avait enflé il y a quelques mois où des policiers écossais avaient confondu le suspect de la tuerie de Nantes avec un certain Guy Joao, décédé récemment. 10 ans après le quintuple assassinats de la famille Dupont de Ligonnès, le mystère reste entier autour de cette affaire. Même si d'autres internautes ont aussi ramené les gens à la raison. “Regardez, ce n’est pas lui, arrêtez tout”, “Ce n’est pas lui, à moins qu’il ait pris quelques kilos”, “Il serait bien plus vieux, vous hallucinez”.

Voici donc un florilège de tweets sur cette situation improbable mais qui enflamme la planète web. En effet, le fugitif le plus recherché de France depuis 10 ans reste introuvable. Qu'il soit mort ou toujours vivant.