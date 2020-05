Andrea Ivanova a-t-elle atteint les limites de la chirurgie esthétique pour réaliser son rêve ?

A seulement 22 ans, la jeune Bulgare a déjà subi de très nombreuses opérations de chirurgie esthétique et ne semble pas vouloir s'arrêter là. En seulement quelques mois, elle a subi pas moins de vingt injections d'acide hyaluronique dans ses lèvres pour un objectif qui peut être considéré comme étant original sans vraiment l'être au final : avoir les plus grosses lèvre du monde.

Surnommée "Barbie", Andrea Ivanova avait commencé sa transformation en 2018, déjà, en dépensant des milliers de levs bulgares pour entamer son rêve assez dingue. Alors que ses lèvres avaient déjà quadruplé de volume après quelques injections, la jeune fille a décidé de poursuivre le traitement et cette dernière a reçu sa 20ème injection le 28 avril dernier. Un travail de longue haleine pour un résultat assez spécial. Sur Instagram, la jeune femme poste de très nombreuses photos d'elle et de ses lèvres, qui passionnent ses 35.000 abonnés.

Si elle semble très satisfaite des injections, ce n'est pas vraiment l'avis du corps médical. "Certains médecins pensent que c'est suffisant, même si je les veux toujours plus grosses", a affirmé la jeune femme. "Mon médecin a dit qu'il ne me ferait plus d'injections et m'a conseillé d'attendre au moins deux mois. J'aime beaucoup mes nouvelles lèvres."

Souvent moquée, notamment sur les réseaux sociaux, elle en a profité pour clouer le bec à ses détracteurs. "Je pense que mes lèvres sont belles, je les aime. Je ne sais pas si ce sont les plus grosses lèvres du monde mais elles doivent se trouver dans le top au moins. C'est un choix personnel et je n'ai jamais eu peur de l'exprimer. (...) Selon moi avec des lèvres plus grosses, je suis plus jolie. Tout le monde a le droit de vivre et de pouvoir se regarder dans le miroir comme il le souhaite, il n'est pas nécessaire que tout le monde se conforme à une norme imposée par d'autres personnes", lâche la Bulgare de 22 ans.

Outre son envie d'avoir les plus grosses lèvres au monde, Andrea Ivanova explique également son fanatisme pour la poupée Barbie. "Depuis que je suis petite, j'aime Barbie et je rêve de lui ressembler. J'ai peut-être fait plus de 15 opérations depuis 2018. Je ne les ai pas comptées, peut-être qu'il y en a d'autres."