Booba avait créé la surprise ce 25 décembre en annonçant sur les réseaux sociaux vouloir "enterrer la hache de guerre" avec son rival Kaaris ". Le rappeur, ennemi juré de B20, a immédiatement réagi sur le réseau social Instagram et s'est montré favorable à un tel règlement de comptes. Ce possible affrontement entre les deux artistes a déjà fait couler beaucoup d'encre et en intéresse plus d'un. A un point tel que l'animateur Cyril Hanouna a lui-même confirmé ce match sur son compte Twitter et a même révélé qu'il se déroulerait en avril à la U Arena à Paris.