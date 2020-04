"Paris est désert/Ils sont tous à la maison/Moi aussi j'ai l'air d'un con/ Ça m'énerve!" Eric Greff, de son vrai nom, renfile son costume -cocktail à la main- d'Helmut Fritz pour passer le temps et faire rire ses fans confinés. Dédié au "personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail", le chanteur mosellan précise avant tout que son clip a été tourné "sans équipe ni matériel technique spécifiques". Entre sa cave, son appartement, sa terrasse et le toit de son immeuble, Helmut Fritz a réalisé un clip maison bien fichu. "Tous les plans extérieurs de rue ont été réalisés en 40 minutes sur un créneau de sortie quotidienne autorisée", souligne-t-il aussi dans son intro avant d'enchaîner des paroles aussi drôles que criantes de vérité.

"Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian/qui ne peuvent plus s'asseoir... arrêtez le parmesan!"

De Batman qui l'énerve avec son costume de chauve-souris à Macron qu'il a croisé dans les vestiaires en passant par son refus lorsqu'il se présente en brancard, Helmut Fritz frise parfois le sexisme mais le son fait le buzz avec plus d'un million de vues en à peine quelques jours.

Voici quelques morceaux choisis de ce qui l'énerve en plein confinement: "Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian/Toutes celles qui ne peuvent plus s'asseoir/Arrêtez le parmesan!" ; "Tous ceux qui ne sortent plus et qui collent à la Kate Moss!"; "J'demande des masques et du gel/On vit dans quelle époque/ Car il y a rupture de stock!" ; "Le rouge à lèvres c'est fini/ Pas le temps, il y les gosses!" Ou encore: "Tous ces gens qui font la queue devant le Franprix/Tout ça pour des Panzani/Mais bon... en 5 minutes, c'est cuit!"

La version initiale et tube culte de 2009 (près de 40 millions de vues aujourd'hui):