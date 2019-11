Invitée dans l'émission de Cauet C'Cauet sur NRJ à l'occasion de la grande cérémonie des NRJ Music Awards, où elle a remporté les prix de la Chanson francophone avec "Tout oublier" et celui de l'Artiste féminine francophone de l'année, la chanteuse Angèle a, selon l'animateur radio Sébastien Cauet, un peu bâclé l'une de ses demandes qui consistait à enregistrer un petit message vidéo pour une fan.

Un comportement qui a, semble-t-il, fortement agacé Cauet qui a décidé d'en parler en direct lors de son émission avec la chanteuse: "J'ai demandé à Angèle un petit bonjour pour une petite fille et j'ai eu le plus petit bonjour du monde... 'Bonjour'..." Après une première justification de la chanteuse qui rétorquait : "Je fais ce qu'on me demande (...) Donc il faut dire 'Bonjour, comment ça va?', Cauet n'a pas lâché l'affaire: "Bah, c'était la base. C'était un message vidéo pour quelqu'un, ce n'était pas un message vidéo d'une seconde... C'est un message un peu plus long. J'aurais dû demander de huit secondes. Je ne sais pas... Je ne savais pas qu'il fallait demander à la seconde pour avoir un petit bonjour."

Mal à l'aise suite à toutes ces remarques, Angèle a fini par présenter ses excuses et a proposé de refaire la fameuse vidéo. Un mea culpa qui n'aura décidément pas totalement calmé Cauet: "Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle (la petite fille, ndlr) mais effectivement si j'envoie un truc très court comme ça, ce sera moyen... (...) Oui, ça ne serait pas plus mal !"

Matt Pokora, qui était présent sur le plateau, ne savait visiblement plus où se mettre.