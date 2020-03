"Faut mettre des gants" sur le son de Sous l'océan

Et le moins qu'on puisse écrire est que l'organisateur du festival des Menuires du rire réalise un nouveau festival -contre la morosité ambiante- à lui tout seul. En effet, du "Libéré, Délivré" de la Reine des Neiges rebaptisé en "Confiné, enfermé, je ne sortirai plus jamais", au Prince Ali d'Aladin revisité en "Le Covid, oui c'est bien lui, ça y est le voilà!" en passant par un "Faut mettre des gants" sur l'air de Sous l'océan du crabe Sébastien dans La Petite Sirène, Florent Peyre et Disney font la paire! Sans oublier son hilarant "Hakuna Corona, quelle période magnifique!" issu du Roi Lion (et son célèbre Hakuna Matata) ou encore sa réinterpprétation très personnelle d'Un jour mon prince viendra de Blanche Neige en chantant... "J'espère que je ne l'ai pas!"

Et l'humoriste ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il a même posté la vidéo Making off de son délire ... tourné avec ses enfants -qui ne le laissait pas faire- à la maison. Tout simplement drôle ! Et surtout deux vidéos qui redonnent la banane -et on ne dit pas cela parce qu'il parodie aussi Le livre de la jungle- en ces moments difficiles.