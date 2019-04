"Pré-surprise pour mon anniversaire", commente David Antoine, qui fêtait ses 37 ans ce 27 avril, sur son compte Instagram. Et accompagné d'une photo avec l'animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna. Mais aussi une photo avec son équipe composée de Lucile Rochelet et Christopher Calice. "On a vécu l'explosion du chocolat!" écrit ensuite l'animateur radio du 16/20, accompagné de la fameuse vidéo où des poches de chocolats éclatent à la figure des chroniqueurs et où l'on voit Cyril Hanouna fuir en moto dans les coulisses. Quelques résidus auront même atteint David Antoine qui en rigole!