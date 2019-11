Il a même poussé la chansonnette avec un fan.





Une soirée pas comme les autres pour les clients d'un bar karaoké de Tokyo. En effet, alors que ces derniers sirotaient leur verre en écoutant leurs comparses chanter, ils ont eu l'agréable surprise de voir Ed Sheeran entrer dans la salle. Déguisé en Ronflex (NDLR: un pokémon passant la majeure partie de son temps endormi), l'interprète de "Shape of you" n'a pas hésité à pousser la chansonnette, se lançant dans une reprise du célèbre tube des Backstreet Boys, "I want it that way".

Le chanteur anglais en a également profité pour faire plaisir à un fan. Les deux hommes ont ainsi entonné ensemble la chanson "Galway girl" d'Ed Sheeran.

Un fan assistant à toute la scène a partagé ce moment sur Twitter. "Il n'y a probablement rien de mieux au monde que de voir Ed Sheeran chanter du Backstreet Boys dans un bar de Tokyo déguisé en Pokémon", a ainsi écrit ce dernier en postant la vidéo sur le réseau social à l'oiseau bleu.