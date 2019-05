Après la publication d'une vidéo de l'humoriste où les internautes ont perçu beaucoup de malaise et peu d'humour, le Français a réagi...

"C’est jamais une période facile le chômage, courage Elie", "Malaise TV", "Après @kevadamsss qui croit que les gens sont jaloux de son non talent, @SemounElie croit qu'il est drôle... Les Français croient beaucoup de choses...", "Il va très mal ton pote @MbalaDieudo", "Bon écoute Élie c'est la 4éme fois ce mois ci on va devoir appeler ta famille là", "Ce mec n’a vraiment plus de talent...", "D'habitude j'aime bien rire, mais la non dsl !", "Même le morning live c'était plus sympa, courage frérot, on a tous des bouches à nourrir" : c'est une véritable pluie de critiques qui s'est abattue sur l'humoriste Elie Semoun, après le publication de sa dernière vidéo. Une séquence où, en mode caméra cachée, il importune des clients de manière pour le moins absurde dans un centre commercial. L'humoriste va jusqu'à imiter un chien, à quatre pattes, à même le sol.

Touché par les centaines de commentaires négatifs publiés sous sa vidéo, Elie Semoun a tenu à réagir, en tweetant ceci : "Quand je lis les insultes qui me sont parfois destinées, je perds mon sang froid et puis je me dis que je suis dans ce métier depuis presque 30 ans et que mes salles sont encore complètes et c’est ma seule réponse au fond. Merci au public et fuck aux analphabètes qui s’ennuient."