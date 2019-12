Le prestigieux Time Magazine a consacré son titre de Personnalité de l'année à des individus hautement plus controversés que Greta Thunberg, sacrée en 2019. Retour, en vidéo, sur 7 Unes qui ont clivé

D'Hitler à Staline en passant par l'Ayatollah Khomeini ou, plus récemment, Vladimir Poutine ou Donald Trump, le prestigieux Time Magazine a, dans le passé, sacré "Personnalité de l'année" des individus autrement plus clivants que Greta Thunberg, adolescente et activiste pour la sauvegarde de notre planète et la lutte climatique.

L’égérie écolo de 16 ans a, pour rappel, été élue personnalité de l'année 2019 hier.

Retour sur sept Unes "Personnality of the year" qui, à l'époque, ont divisé la population...