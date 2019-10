L'actuel chef de la Republique française, Emmanuel Macron, et ses prédécesseurs s'étaient réunis dans l'église Saint-Sulpice pour rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Si la complicité entre Nicolas Sarkozy et la Première dame, Brigitte Macron, a été soulignée, on ne peut pas dire que les rapports soient aussi cordiaux entre Carla Bruni et François Hollande. En effet, alors que l'ancien président socialiste discutait avec l'épouse de Nicolas Sarkozy, cette dernière a eu l'air particulièrement choquée, voire outrée. Yeux écarquillés et bouche ouverte, Carla Bruni se détourne de la discussion qu'elle est en train d'avoir avec François Hollande.

Les tweetos hilares et autres sites humoristiques ont chacun été de leur postulat quant à ce que l'ancien président aurait bien pu dire à l'interprète de "Quelqu'un m'a dit'.