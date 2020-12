Qui ne se souvient de cette scène culte où la maman de Kevin McCallister (incarné par Macaulay Culkin) se rend compte à l'aéroport qu'elle a oublié son fils à la maison. C'est dans ce passage mythique, issu du deuxième volet de "Maman, j'ai raté l'avion" (sorti en 1992), que l'actrice Catherine O'Hara regarde en effet directement la caméra en hurlant "Kevin", avant de tomber dans les pommes.

Une scène qui n'est autre que la "suite" de celle qui est jouée dans le premier opus de Maman j'ai raté l'avion quand sa mère se rend compte, une fois dans ce fameux avion, que son fils est resté tout seul à la maison.

Mélange de nostalgie des années 90 mixée avec la nostalgie des fêtes de fin d'année, entachée par une pandémie mondiale, la vidéo de la comédienne aujourd'hui âgée de 66 ans est devenue virale sur le réseau social Tik Tok avec plus de 4 millions de vues en quelques jours. Ou quand un classique de Noël reste un classique de Noël.

Bientôt un remake sur Disney +

Si ce clin d'oeil faisait à la base partie d'une compilation rendant hommage à John Hugues, qui a produit et écrit le film, il a été isolé par un internaute sur Tik Tok et fait donc le buzz. L'occasion de rappeler que Disney +, même si cela n'enchante guère le réalisateur d'origine Chris Columbus ("une perte de temps"), prépare en ce moment un remake de Maman j'ai raté l'avion. Au casting? Archie Yates, jeune acteur star révélé par le film Jojo Rabbit. Il ne jouera pas Kevin McCallister mais un rôle similaire. Deux autres acteurs ont déjà été annoncés: Ellie Kemper, l'héroïne de Unbreakable Kimmy Schmidt mais aussi Rod Delaney, vu dans la saga Fast&Furious et la série Catastrophe.