Et certains peuvent même parfois surprendre. Connue pour ses “mensurations burlesques” en Belgique et depuis quelques années même au Crazy Horse, la belge Lolly Wish s’est fait un nom dans le milieu du cabaret parisien et même ailleurs. La diva boudoir vient même de sortir un single intitulé Touch Me Now en ce lundi 16 mars.“C’est une réalité peu glamour, mais les conséquences du corona sont dramatiques, écrit-elle publiquement sur son compte Facebook. Je me retrouve 3 semaines à la maison avec tous mes contrats et voyages annulés. Je propose donc mes services de NOUNOU D’ENFER aux parents de la région namuroise. Vos enfants seront reçus dans une maison confortable et chaleureuse. Contactez-moi en message privé.”Avant de conclure glamoureusement par sa signature (Je suis une diva et maintenant une baby-sitter !” en précisant bien que “ce post est sérieux. Je me limite à 4 enfants la journée.”