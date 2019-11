Après cinq ans de travail, Rihanna a dévoilé une autobiographie éponyme de 504 pages.

«C’est fou de pouvoir replonger dans ces souvenirs et d’être en mesure de partager ces précieux moments avec vous !» c'est avec ces mots que Rihanna présente son nouvel objet hors du commun sur son compte instagram.

De son enfance à la Barbarde à ses enregistrements en studio à Los Angeles, l'objet de 5,8 kilos présente la vie de la chanteuse en 1 050 clichés rares.

Trois éditions limitées ont été créées en plus de celle pour le grand public :

d'abord, This sh*t is heavy, de Fenty x Phaidon, vendue sur un pupitre inspiré des mains de la chanteuse. Ou encore l’édition Luxury Supreme (déjà en rupture) comprenant un présentoir de bureau en résine moulée en or 18 carats, cédée au prix de 5 5000 euros. L'édition Ultra Luxury Supreme est, quant à elle, vendue avec un support de table en marbre, et disponible en seulement dix exemplaires pour la modique somme de 100.000 euros. Ces exemplaires ont déjà été vendus et ce, en un temps record.

De votre coté, sans les dorures ou autres artifices, vous pouvez l'obtenir pour 140 euros… ou encore le demander au Père Noel