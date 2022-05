Nasser Sari, plus connu sous le nom de Nasdas, est un célèbre influenceur, natif de Perpignan, il est suivi par plus de 3 millions de personnes sur Snapchat, son réseau social de prédilection. Il a annoncé hier (2 mai 2022) qu’il dévoilerait le code d’une carte bancaire contenant plus de 15.000 euros !

Des chiffres record

Le snapchateur a battu ses propres records ce lundi, atteignant même 100.000 vues en moins d’une minute. L’engouement créé par l’annonce du code de la carte, a même généré un contretemps repoussant l’opération. L’influenceur s’exprime à ce sujet : "Au total sur toute la team Nasdas on est à 12 millions de vues et ça a semé la pagaille au point que l’on a réussi à faire bugger l’application". De fait, l’action a été décalée à 20h30 hier soir.

Les retombées

Après la révélation du code, les plus rapides ont eu la chance de passer une commande pouvant atteindre 250 euros de plafond. Du moins, c’est ce qu’ils croyaient : ce n’est qu’aujourd’hui que les abonnés de l’influenceur commencent à se plaindre. En effet, chaque compte ayant commandé avec la carte de Nasdas s’est vu suspendre dans la foulée de l’achat. Les comptes Amazon, par exemple, requièrent une vérification quand l’utilisateur du compte change de moyen de paiement, ce qui a bloqué une grande partie des commandes. Une opération qui commence donc tout doucement à se transformer en bad buzz.