"Je n'ai pas vu ma mère depuis plusieurs semaines, écrit ainsi Jonathan Kubben Quinonez, l'influenceur belge d'origine mexicaine, sur son compte Facebook et Instagram. Je devais la voir demain mais comme elle est au Mexique et que je suis en confinement en Belgique, je ne pourrai pas."

Le globe-trotteur et trentenaire belge, primé à plusieurs reprises aux Influencer Awards de Monaco pour ses actions humanitaires (notamment avec la construction d'une école en plastiques recyclés au Mexique dont il devait en ce moment suivre l'évolution) ne pensait jamais utiliser son slogan sur sa propre maison. "Aujourd'hui, plus que jamais, ma mère a besoin d'être rassurée, de savoir que je suis en sécurité, à la maison. C'es pourquoi j'ai réalisé ce cliché." Et pour les plus attentifs, sur cette photo prise par drone au dessus de sa maison écologique bruxelloise, vous pouvez même le distinguer sur le toit, assis sur sa pancarte géante Mom I'm fine qu'il avait déjà utilisée pour l'afficher sur l'Atomium.

En plus de terminer son message par le hashtag clin d'oeil #MomImHome et en appelant les gens à rester chez eux, il propose à ses followers qui veulent aussi rassurer leur mère de partager leurs photos en story Instagram. Belle initiative!