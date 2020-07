Dans sa story Instagram, Charlotte, aventurière de L'île des héros de Koh-Lanta a déclaré avoir eu recours au bistouri pour une opération lourde.

Plus d'un mois après la grande finale de "Koh-Lanta, l’île des héros" présenté par Denis Brogniart, les aventuriers n'arrêtent pas de faire parler d'eux. Après l'apparition de Claude et Moussa dans Fort Boyard ou la reconversion d'Alexandra de coach sportive en... policière dans la police locale de Saint-Malo. Cette dernière avait d'ailleurs déclaré il n'y a pas longtemps qu'elle était aussi passée sur le billard pour quelques injections de botox. La maman de 47 ans avait en effet révélé sur son compte Instagram qu’elle avait eu recours à la médecine esthétique après son aventure aux Fidji.

Alexandra n’est cependant pas la seule candidate de l’édition 2020 à avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Comme l'ancienne commerciale de 27 ans l’explique en story sur son compte Instagram, Charlotte est également passée sur le billard. Mais pour une opération un peu plus lourde puisque celle qui vient de lancer sa marque de prêt-à-porter a subi une chirurgie des paupières. "Très satisfaite" du résultat, Charlotte répond à un internaute et lui explique même que "le résultat escompté est instantané mais la cicatrisation est longue, c'est un an".