Alors que la veuve du Taulier tente d’obtenir la nationalité américaine, la mère de Jade et Joy a fait part de son immense fierté d'être Française dans une interview au Puy du Fou

"Je suis vraiment bluffée parce que, on vit aux États-Unis, on a la chance d’aller à Vegas, voir les spectacles du Cirque du Soleil, voyager dans le monde entier voir des spectacles qui sont conçus par des grands professionnels… a révélé Laeticia Hallyday, en vacances en France, au micro du parc d'attractions qui lui demandait son avis sur le Puy du Fou. Et là franchement, on est en France et je suis vachement fière qu’on soit encore plus haut ! C’est de la démesure", a dit la veuve de Johnny.

En dehors des éloges faites au célèbre parc d'attractions, son discours pose question aux internautes vu que l'ex-épouse de Johnny est actuellement en pleine demande de nationalité américaine. La jeune femme de 44 ans l’a annoncé par le biais de son avocat lorsque la justice française s’est estimée compétente pour trancher le litige autour de l’héritage de Johnny Hallyday. En faisant cela, elle espère prouver que le couple résidait davantage aux États-Unis qu’en France. Voilà donc une petite interview anodine qui risque de mettre Laeticia dans l’embarras dans le cadre de ce fameux litige.



"Et là d’un coup elle est fière d’être Française. En fait elle est Française quand ça l’arrange", a ainsi réagi une internaute suite à cette publication. Avant qu'un autre ironise la situation: "Avec tous les compliments qu’elle vient de faire sur les spectacles du Puy du Fou, elle va changer d’avis en oubliant sa demande de nationalité américaine !" Le tweet vidéo du Puy du Fou est à visionner ci-dessous.