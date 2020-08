"Est-ce que tu préfères faire pitié et 100.000 vues sur Youtube ou commencer très rapidement à faire des millions avec moi? Moi je pense la question est vite... " et JP de se faire pousser dans la piscine tout en costard. Tel est le début de son clip en featuring avec MC Roger alias Mc Richard.

Pour rappel, la vidéo de ce jeune entrepreneur était vite devenue virale et sa phrase - “la question est vite répondue”- tout aussi culte début juin. “Est-ce que tu veux prendre le bus tous les jours ou faire de l’argent très rapidement ?” lançait-il ainsi. Et selon Jean-Pierre Fanguin dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, “la question est vite répondue”. S'en est suivi beaucoup d'autres qui lui ont même amené quelques ennuis judiciaires.

Celui qui prône que l’argent (facile) fait le bonheur a donc décidé d’en sortir une chanson et un clip. Après avoir buzzé sur les réseaux sociaux en atteignant près de 120.000 followers, le voilà donc avec plus de 200 000 vues en une semaine sur sa chanson aux répliques déjà cultes comme ce “Suis-moi et va dire à ton patron qu’il est viré. Bisous” Ou encore "Viens dans le carré VIP et prend ta bouteille édition JP." En collaboration avec Mc Roger (MC Richard), Jean-Pierre Fanguin se la joue toujours aussi jet set (entouré de jolies filles, éteignant son cigare dans sa coupette ou avec des montres comme boucles d'oreilles) avec ses éternelles interrogations qui font son succès: "Pose-toi les bonnes questions".

Second degré ou autodérision assumée à la Nabilla?