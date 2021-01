Et la photo prise par le photographe de l'AFP Brendan Smialowski, le montrant assis, jambes et bras croisés, avec ses moufles tricotées main bien en vue, a immédiatement été reprise par les internautes qui l'ont utilisée à toutes les sauces en la superposant à d'autres clichés connus.

On peut ainsi voir le sénateur, âgé de 79 ans, aussi bien sur le majestueux Trône de fer de la série à succès Game of Thrones qu'assis sur un banc à côté de Tom Hanks dans "Forrest Gump", dans des scènes de "Star Wars" ou encore dans la célèbre photo des années 1930, assis sur une poutrelle, surplombant le vide, avec les ouvriers d'un gratte-ciel en construction pendant leur pause-déjeuner.

Il figure aussi aux côtés de Staline, Roosevelt et Churchill à Yalta en 1945, au milieu des apôtres dans la Cène de Léonard de Vinci, ou encore sur la lune, avec un casque d'astronaute.

Sénateur du Vermont, Etat du nord-est des Etats-Unis connu notamment pour ses stations de ski, M. Sanders a jugé sa tenue tout à fait appropriée... à la température, dans une courte interview à CBS après la cérémonie d'investiture.

"Vous savez, dans le Vermont, nous nous y connaissons en froid. Nous ne nous occupons pas d'être à la mode, nous voulons juste avoir bien chaud. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui", a-t-il plaisanté. Sa femme, Jane O'Meara Sanders, l'a soutenu en écrivant sur Twitter: "Doudoune du Vermont, moufles du Vermont, bon sens du Vermont".

Bern Sanders se situe à la gauche du parti démocrate et est connu pour son sérieux dans ses positions, notamment écologiques. Ses moufles sont en laine venant de vieux pulls et fourrées de polaire faite de bouteilles plastiques recyclées, selon le magazine de mode Vogue, et témoignent, écrit le magazine, de son style volontairement anti-mode.