Laurent Ruquier tacle David Hallyday en abordant le sujet des Gilets Jaunes: "Lui il fait vraiment partie des déshérités"

Laurent Ruquier et son humour ont encore frappé ! Chaque samedi, dans son émission On n'est pas couché, l'animateur à succès fait le tour des sujets et des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Pour ce faire, Laurent Ruquier n'hésite pas y aller franco pour faire rire son public et les téléspectateurs, quitte à pousser le trait d'humour un peu (trop?) loin. Le 22 décembre dernier, une nouvelle personnalité en a fait les frais. Il s'agit ni plus ni moins de David Hallyday qui en a vraiment pris pour son grade suite à l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, qui dure depuis plus d'un an maintenant.

Alors que Laurent Ruquier se payait les gilets jaunes (et surtout Francis Lalanne qui s'est proposé pour devenir le leader du mouvement), l'animateur a conclu son traditionnel monologue par un gros tacle envers David Hallyday : "Les gilets jaunes s'organisent et désormais ils peuvent compter sur un soutien de poids, Francis Lalanne. Son objectif étant de créer une liste pour les élections européennes en mai prochain. Evidemment, on ne sait pas si c'est une bonne idée pour les gilets jaunes. Déjà en 2002, nos Bleus ne savaient plus comment s'en débarrasser. Ben voilà, il est passé au jaune maintenant Francis. D'ailleurs, je trouve qu'au fond, quitte à prendre un chanteur en tête de liste, on avait quand même mieux en magasin. Autant prendre David Hallyday, lui il fait vraiment partie des déshérités."

A partir de 5'10"





Une petite phrase, certes, mais qui vaut son pesant dans la situation que tout le monde connait désormais...

Quelques minutes plus tard, le présentateur est une nouvelle fois revenu sur cet héritage, en proposant faire un référendum pour savoir quel clan a raison dans cette affaire. "Ca pourrait être amusant" indiquait le présentateur.