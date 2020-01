7 millions pour CR7

Cristiano Ronaldo n'est pas le genre d'homme à avoir peur des gros montants. Le footballeur portugais, actif à la Juventus, vient de dépenser 7,2 millions d'euros pour s'offrir "l´appartement le plus cher de l'histoire de Lisbonne" selon

Le nouveau cocon en question ? Un penthouse de 287 mètres carrés, comprenant trois suites, une piscine extérieure et un spa. Le bien occupe le 13ème et le 14ème étage du Castilho 203, un immeuble situé au coeur de Lisbonne à côté du parc Eduardo VII, l'une des artères les plus chères et prisées de la capitale portugaise.

L'immeuble en question avait été racheté en 2017 par Vanguard Properties , société immobilière du milliardaire français Claude Berda, afin d'être réhabilité en résidence de luxe... où le mètre carré se monnaye, pour certains biens, à plus de 20.000 euros.