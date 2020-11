Après avoir annoncé son retour en musique pour bientôt, Paul van Haver de son vrai nom a aussi fait son retour sur les réseaux sociaux. "Ca fait bizarre car je n'ai pas grand chose à dire mais voilà", débute-t-il. En tous cas, merci pour vos réactions, c'est cool!" Une surprise, en effet, pour les fans qui ne l'avait plus vu depuis... 5 ans. "Ne vous inquiétez pas, la musique, j'y travaille, mais je ne suis pas là pour ça en réalité", a-t-il déclaré d'emblée, affublé d'un pull aux couleurs de son label. Même s'il assure ne pas avoir "glandé" durant son absence en bossant notamment pour les clips de Billie Eilish, Dua Lipa ou Major Lazer, son live avait pour but principal de célébrer les dix ans de son label "Mosaert", qu'il a fondé avec son épouse Coralie. Pour rappel, les heureux parents d'un petit garçon de 2 ans sont en effet les patrons d'une société spécialisée dans le prêt-à-porter mais aussi la réalisation audiovisuelle et de clips vidéos. "Il est vrai que j'ai été un peu plus dans l'ombre ces derniers temps."

"On est super content de fêter nos dix ans et de sortir une nouvelle collection, avec notre nouveau logo", explique l'artiste de 35 ans qui n'était pas peu fier de montrer le ballon gigantesque -en forme de M et gonflé à l'hélium- qui allait parcourir les villes du monde entier pour faire la promotion de sa marque et de sa collection éco-responsable à 100% ("en coton bio, polyester recyclé ou encore en filets de pèche recyclés pour créer de nouvelles matières"). Sa capsule N°6 est disponible sur le site mosaert.com. "C'est un ballon qui va faire un peu le tour du monde, vous allez le voir dans plusieurs villes."

Un Live vu plus de 250 000 fois

De quoi réjouir ses fans, comme on peut lire dans les commentaires de son live Instagram vu plus de 258.000 fois en même pas 24 heures. "Je suis vraiment heureux que tu reprennes, je savais au fond de moi que tu n'avais pas abandonné" ; "2020 n'est pas si mal que ça finalement, quel bonheur de te revoir !", "Ça fait tellement longtemps qu'on ne t'a pas vu, trop contente !"