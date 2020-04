Si ce petit détail était passé inaperçu lors de sa diffusion en 2001, aujourd’hui cela ne passe pas du tout auprès de la Toile. Tout comme certains propos homophobes tenus par Jean-Pascal à l’époque ("La danse c’est un truc de PD, un truc de pédales !"). Depuis une semaine, Endemol Shine a décidé de rediffuser les trois premiers primes de la toute première saison de la Star Academy pour le plus grand bonheur des confinés et fans de Mario Barravecchia, Olivia Ruiz ou encore Jenifer. Et c’est justement lors du portrait de cette dernière, aujourd’hui chanteuse confirmée et coach à The Voice Kids, que le bât blesse. Une fiche signalétique présentait la jeune femme comme suit : 18 ans et originaire de Nice. Mais là où les internautes ont été perturbés, c’est lors de la description de son "signe particulier", à savoir "1 m 58, 48 kilos" et… que son tour de poitrine était de "90 C". "Le signe particulier de Jenifer qui se réduit à ses mensurations, critique ainsi un internaute fan du télécrochet musical. Un choc des cultures choquant."