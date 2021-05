Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Mickael Vendetta a insulté et menacé le présentateur de "Touche pas à mon poste". Celui qui a gagné l'édition de "La Ferme Célébrités" en 2010 sur TF1 semble avoir un gros compte à régler avec l'animateur vedette de C8 et les insultes ne sont pas épargnées dans cette petite séquence.

"Salut Cyril Hanouna, petite p*te à buzz ! Tiens un cadeau, un fuck céleste ! Ah ça me fait du bien ! T'es tellement une petite m*rde, tu es une mouche à m*rde, tu te nourris de m*rde, tu passes ton temps à calomnier les uns et les autres pour exister !", indique avec une certaine nervosité Mickaël Vendetta qui a toujours eu pour habitude d'employer un ton provocateur et narcissique dans chacune de ses sorties médiatiques.

L'ancien candidat de télé-réalité, qui s'était également fait connaitre à l'époque avec son phénomène de la "Bogossitude", n'y est ensuite pas allé de main morte en proférant des menaces à l'encontre de Baba. "Je crois que tu n'as pas conscience du karma. Mais avec tout le mal que tu as semé, je n'attends qu'une chose, c'est de voir ta petite tronche de mouche à m*rde s'écraser contre une vitre. Moi, je prends une tapette et paf Cyril Hanouna ! En tout cas mec, un gros fuck céleste ! Tu ne vaux rien, tu es un cafard, t'es une mouche à merde transformée en être humain... Les gens autour de moi te détestent, tout simplement parce que tu fais du mal et je vais te dire un truc, ne t'inquiète pas l'univers va bien s'occuper de ta petite gu*ule de mouche à m*rde."

Si vous n'aviez jamais entendu parler de ce fameux "fuck céleste", c'est normal puisqu'il s'agit d'un nouveau concept inventé par Mickaël Vendetta, qui le définit sur Instagram comme étant "une énergie cosmique qui va droit dans ton f*on". Une spiritualité pour laquelle ce dernier se passionne depuis quelques temps selon ses dires, lui qui est aujourd'hui âgé de 33 ans.

Dans une autre story Instagram, celui qui est désormais DJ et influenceur conseille même à Cyril Hanouna de partir s'isoler loin du monde quelques années : "Cyril, s'il te plaît, va dans un avion de FedEx et puis il va se crasher, et fait comme Seul au monde, reste sur une île pendant deux, trois ans. On ne te verra plus, ça va nous faire du bien."